Из Петербурга будут ездить поезда на курорты Черного и Азовского моря

У пассажиров появится возможность купить билеты на прямые рейсы.

В летний период из Санкт-Петербурга можно будет проще уехать на курорты Черного и Азовского моря. Об этом 5 апреля сообщили в пресс-службе АО «РЖД».

Речь идет о прямых рейсах, которые начнут осуществлять с конца мая 2021 года. С 29 мая по 27 августа можно будет уехать из Северной столицы в Новороссийск, а также с 29 мая по 29 августа – в Ейск, то же касается Анапы – поезда будут ходить до 1 сентября.

Также пассажирам предлагают уехать в Сухум, первый прямой рейс туда из Санкт-Петербурга отправится 29 мая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Пулково возобновились авиарейсы из Петербурга в Ригу. В течение апреля рейсы будут осуществляться в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.