В Пулково возобновились авиарейсы из Петербурга в Ригу

Всем пассажиром следует заранее узнать о правилах пересечения границ в условиях пандемии КОВИД. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Всем пассажиром следует заранее узнать о правилах пересечения границ в условиях пандемии КОВИД. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Авиакомпания AirBaltic заявила о возобновлении рейсов между Ригой и Петербургом.

Сегодня, 4 апреля, аэропорт Пулково обслужил первый рейс. В течение апреля запланировано выполнение четырех рейсов в неделю — по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Как сообщили в пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы», в рижском аэропорту для путешественников предусмотрены стыковки в Вильнюс, Гамбург, Лиссабон, Минск, Рейкьявик, Таллин, Тбилиси и Цюрих.

До 6 апреля в Латвию разрешены поездки только по важным причинам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что авиакомпания «Россия» с апреля возобновляет полеты из Петербурга на Кипр.