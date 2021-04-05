В Петербурге свободно 17% коек для больных с коронавирусом

Сегодня в Петербурге помощь больным с COVID-19 и пневмониями оказывают 15 стационаров, в них развернуто 5347 инфекционные койки и только 915 из них свободны. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора Петербурга.

Губернатор Петерубрга Александр Беглов заявил, что заболеваемость идет на убыль.

И последние несколько месяцев городские и федеральные стационары возвращаются к плановому режиму работы.

Напомним, что в самый тяжелый период пандемии в ноябре и декабре 2020 года в Петербурге пациентов с коронавирусом и пневмониями принимали 17 городских и восемь федеральных стационаров, в которых развернули 12538 коек.

Из работы с COVID-19 на сегодняшний день выведены десять больниц.

Продолжают принимать пациентов с COVID и пневмониями клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина, городская больница Святого Георгия, Детская городская клиническая больница № 5 имени Филатова, Мариинская больница, Госпиталь для ветеранов войн, городские больницы № 40, № 15 и № 20, Александровская и Покровская больницы, городская больница № 3 имени Скворцова-Степанова, Николаевская больница, а также два федеральных медицинских учреждения — Педиатрический университет и СЗОНКЦ им. Соколова.

При этом Беглов заметил, что если случится рост заболеваемости, то вся система здравоохранения города наготове.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за сутки в Петербурге от коронавируса умерли 27 человек.