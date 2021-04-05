За сутки в Петербурге от коронавируса умерли 27 человек

За сутки в Петербурге от коронавируса умерли 27 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: pixabay

В Петербурге продолжают обновлять данные о числе летальных исходов пациентов с Covid-19. За сутки болезнь унесла жизни 27 человек.

Об этом стало известно в понедельник, 5 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с новым вирусом, число погибших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 12 421 человека. За сутки побороть болезнь смогли 816 горожан, общее число победивших COVID-19 с начала пандемии в городе — 352 408 пациента.

При этом медики выявили 707 новых случаев (в общей сложности коронавирус настиг 398 184 горожанина). Город остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 876 жителя. На третьем месте оказалась Московская область — 593 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 95 человек.

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