Гинцбург заявил «Спутник Лайт» вдвое снижает риск заболеть коронавирусом

Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинация российским препаратом «Спутник Лайт» на 50-60% снижает риск заражения коронавирусом.

Он рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что «Лайт» — это первый компонент вакцины «Спутник V». Использование только одной части вакцины снижает вероятность заразиться коронавирусом вдвое. В феврале разработчики вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» подали заявку на регистрацию препарата в России и ряде других стран.

Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной версией полноценного «Спутника V». Она была зарегистрирована российским Минздравом в конце марта. «Лайтовая» вакцина построена на аденовирусе 26-го типа. Возможность вакцинироваться одним компонентом существенно облегчает процесс вакцинации, поскольку не нужно ждать 21 день, чтобы повторно идти прививаться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вакцину от коронавируса «Спутник Лайт» смогут применять для повышения иммунитета у тех, кто уже перенес новый вирус. Об этом заявил глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.