В Ленобласти ликвидируют два комитета КПРФ

В Ленобласти ликвидируют два комитета КПРФ
Митинг с участием коммунистов. Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Речь идет о Выборгском и Всеволожском комитетах.

В Ленинградской области собрались ликвидировать два комитета партии КПРФ: Всеволожский и Выборгский. Об этом 5 апреля сообщает ЛенТВ24.

Причиной расформирования стало превышение заявленной численности членов партии над фактической и новое руководство Ленинградского обкома. Ожидается, что все желающие смогут примкнуть к составу общественного движения «Возродим КПРФ». В противном случае придется сдать партбилет.

В новое объединение войдут выборгские коммунисты, которые продолжать заниматься тем же, чем и раньше. Напоминаем, что в партии КПРФ в Ленобласти состоят три тысячи человек. Фракция представлена в региональном ЗакСе.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти продолжаются жаркие внутрипартийные разборки членов КПРФ.

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