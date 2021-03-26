В Ленобласти продолжаются жаркие внутрипартийные разборки членов КПРФ

В Ленинградской области продолжаются внутрипартийные разборки между коммунистами, которые, кажется, не способствуют повышению шансов партии на грядущих выборах в ЗакС и Госдуму.

В конце февраля в рядах партийной верхушки произошла рокировка, в результате которой первого секретаря обкома Ленинградской области Андрея Попова сместил московский политик Виктор Царихин, отвечавший за работу с молодежью в столичном ЦК КПРФ. Сегодня его открыто считают ставленником Юрия Афонина, одного из партийных лидеров и депутата Госдумы.

Напомним, что тогда в ходе отчетно-выборной конференции Царихин и его команда силой не пустили делегатов из Выборгского и Всеволожского районов на заседание. Среди них был и первый секретарь. Возмущенные сторонники Попова с ним во главе обратились к Зюганову за справедливостью, но вместо этого вышеуказанные районные отделения и вовсе распустили, постановив перерегистрировать всех членов заново. Коммунисты, однако, от этой процедуры отказались, как и от нового руководства. Коллег поддержали в Тихвинском районе.

«С покаянной головой никто не пойдет», — подчеркнул Попов. При этом он отмечает, что «всем просто плевать, что происходит с партией в Ленинградской области».

Как пишет Online47, Юрий Афонин неспроста «продавливает» на руководящие посты в КПРФ «своих людей». Он, подозревает Попов, намерен занять кресло партийного лидера вместо Геннадия Зюганова. При этом ставку депутат делает на молодых, обеспечивая карьерный рост членам КПРФ младше 40 лет, которые спустя несколько лет могут поддержать и выбрать его, уверен первый секретарь.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала подробнее о расколе среди коммунистов Ленобласти, случившемся на конференции КПРФ в конце февраля.