В Ленобласти разыгралась нешуточная политическая борьба между коммунистами

Члены коммунистической партии Ленинградской области разделились на два лагеря: сторонников бывшего первого секретаря регионального обкома КПРФ Андрея Попова и ставленников действующего члена ЦК партии, депутата Госдумы от КПРФ Юрия Афонина.

Напомним, что началом конфликта стала отчетно-выборная конференция в обкоме, обернувшаяся скандалом с дракой, полицией и взаимными обидами. На нее по решению столичного ЦК КПРФ не пустили около 20 делегатов от Выборгского и Всеволожского районов, среди которых был и первый секретарь обкома Андрей Попов.

В итоге Попова и вовсе заочно сняли с должности, назначив 32-летнего жителя подмосковного Краснознаменска Виктора Царихина. «Изгнанники» во главе с бывшим секретарем направили видеообращение главе КПРФ, Геннадию Зюганову, но достигли обратного эффекта.

Как стало известно Online47, недавно обком КПРФ Ленобласти принял решение распустить Комитеты отделений партии в Выборгском и Всеволожском районах в связи с нарушением норм партийной дисциплины, а их имущество передать оргкомитету по подготовке новой региональной Конференции КПРФ. Также все члены партии вышеназванных районов должны пройти повторную регистрацию, а в самих отделениях введут усиленный контроль.

Эксперты считают, что в сложившейся обстановке на предстоящих выборах в Законодательное Собрание и Государственную Думу представителей КПРФ ждет серьезное разочарование.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания американского лидера Джо Байдена о Владимире Путине.