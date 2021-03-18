Песков назвал высказывания Байдена о Путине очень плохими

Песков назвал высказывания Байдена о Путине очень плохими
Песков прокомментировал слова Байдена. Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на высказывания американского президента Джо Байдена о Владимире Путине.

По словам представителя Кремля, высказывания Байдена о президенте РФ были «очень плохими». Он считает, что Байден явно не намерен налаживать отношения с Россией. По словам Пескова, в дальнейших действиях Москва «будет исходить именно из этого».

Песков добавил, что за всю историю российско-американских отношений подобных высказываний еще не было. При этом спикер Кремля не уточнил, будет ли Путин сам комментировать слова американского лидера.

Ранее президент Штатов заявил, что Путин «ответит за вмешательство в выборы». Также СМИ сообщили, что Байден в разговоре с журналистами назвал президента России «убийцей». Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отказалась пояснить, что на самом деле имел в виду глава Белого дома.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что американская разведка обвинила Кремль в «очернении» Байдена на выборах президента.

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