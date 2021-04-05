Второй раз за день: на Королева легковушка врезалась в троллейбус

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На место прибыла карета «скорой», непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

В Приморском районе сегодня, 5 апреля, произошла авария с участие троллейбуса. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении проспекта Королева и Серебристого бульвара. Там легковой автомобиль врезался в троллейбус. На место уже прибыли спецслужбы, в том числе карета скорой помощи. Обстоятельства инцидента выясняются, пока непонятно, есть ли пострадавшие и кто виноват в аварии.

Напоминаем, что подобное ДТП произошло сегодня на Невском проспекте. Там машина пошла на таран троллейбуса прямо на остановке у Гостиного двора. В результате иномарка чудом никого не покалечила, обошлось без жертв.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Kia сложилась о троллейбус у Гостиного двора: смертельный Невский чуть не забрал еще одну жизнь