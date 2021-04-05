Kia сложилась о троллейбус у Гостиного двора: смертельный Невский чуть не забрал еще одну жизнь 

Только петербуржцы успевают отойти от одного ДТП на Невском, как происходит новое. На этот раз легковой автомобиль пошел на таран троллейбуса прямо на остановке у Гостиного двора. Еще недавно иномарка там вылетела на тротуар, едва не покалечив прохожих.
Авария на Невском проспекте произошла утром в понедельник, 5 апреля. Примерно 07:30 на остановке «Гостиный двор» в стоящий троллейбус въехала легковая машина. Удар оказался настолько сильным, что в Kia сработали подушки безопасности.
По предварительным данным, в троллейбусе никто не пострадал, а вот водителя легкового автомобиля госпитализировали.
Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в декабре прошлого года на этом же месте иномарка вылетела на тротуар. В тот раз обошлось без трагедий, но пострадавшие все же были – автомобиль задел девушку и сбил парня, который стоял на остановке общественного транспорта.
Отметим, что Невский проспект за последние годы упоминался в СМИ в связи с несколькими громкими ДТП.
Так, в 2020-м году Санкт-Петербургский городской суд не стал снижать срок водителю за ДТП в марте 2019-го года. Было установлено, что уроженец Армении сел за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В результате он «собрал» несколько машин, одна из которых вылетела на тротуар. Один из водителей и пассажирка погибли. Виновнику ДТП дали десять лет колонии.
Немногим меньше получил водитель, BMW которого вылетел на тротуар зимой 2019-го года. Тогда под колесами автомобиля оказались пятеро пешеходов, двое из них погибли.
Другая немецкая иномарка вылетела на тротуар на пересечении проспекта с набережной Фонтанки. Машина сбила шестерых пешеходов. Среди пострадавших оказался и мальчик 12 лет.
Еще трое человек оказались в «скорой», когда водитель Hyundai Solaris врезался в каршеринговый Volkswagen и вылетел на встречную полосу, столкнувшись еще с двумя автомобилями.