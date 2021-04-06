В метро Петербурга заменили старые светильники на новые

В метро Петербурга заменили старые светильники на новые. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В метро Петербурга заменили старые светильники на новые. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

5 апреля на некоторых станциях метро Северной столицы заменили старые натриевые светильники на современные светодиодные лампы.

В вестибюле «Площади Александра Невского-2» воссоздали «холодный свет». Таким же он был при открытии станции, однако 16 лет назад лампы заменили, и свет стал желтым.

Также лампы поменяли на «Технологическом институте 1», «Невском проспекте» и «Звенигородской», «Садовой», «Адмиралтейской», «Старой деревне» и «Комендантском проспекте».

На сегодняшний день натриевые светильники отслужили свое: они работали с 2004 года. Работы по замене светильников планируют завершить к началу лета.

Напомним, что летом прошлого года Общероссийское объединение пассажиров признало метро Петербурга худшим в России. Главной причиной тому послужила высокая цена проезда.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у станции метро «Беговая» произошло серьезное ДТП.