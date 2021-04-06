Злоумышленники просили 5 биткоинов, чтобы бомбы не сработали

По номеру 112 в полицию поступило сообщение от старшего дежурного оперативной службы бизнес-центр «Ренессанс парк» ООО «Газпром переработка», что 5 марта в 11:54 на электронную почту службы безопасности бизнес-центра «Fort Tower» и личную электронную почту Начальника службы управления корпоративной защиты ООО «Газпром переработка» поступило два сообщения.

В тексте говорилось о том, что в здании находятся 3 бомбы, и чтобы они не детонировали , необходимо перевести на счёт мошенников 5 биткоинов.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru В результате осмотра бизнес-центра «Fort Tower» бизнес-центра «Ренессанс парк» и их прилегающих территорий взрывных устройств и взрывчатых веществ не обнаружено. По решению администрации бизнес-центра «Fort Tower» эвакуация сотрудников не проводилась. В бизнес-центр «Ренессанс парк» ООО «Газпром переработка» проводилась эвакуация, эвакуировано 534 сотрудника.

При проведении мероприятий было задействовано 7 сотрудников ОВД и 2 автомобиля Осмотр объектов завершен 5 апреля, бомб не обнаружено. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Ленобласти задержали за выстрел в голову мужчине из револьвера.