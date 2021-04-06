В 2022 году «Ладожскую» закроют на капремонт

В 2022 году "Ладожскую" закроют на капремонт. Фото: Baltphoto/Андрей

В 2022 году "Ладожскую" закроют на капремонт. Фото: Baltphoto/Андрей

В следующем году в Северной столице станцию «Ладожская» закроют на капремонт.

Проект станции на данный момент проходит экспертизу. Ремонт необходим для того, чтобы устранить протечки в метро, сообщает глава комитета по транспорту Кирилл Поляков «Санкт-Петербургским ведомостям».

«Получим заключение и будем ставить станцию на ремонт. Выход из нее будет закрыт», — говорит руководитель.

Этот ремонты не учли в Кудрово. Напомним, что в Кудрово планируют метро в середине этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метро Петербурга заменили старые светильники на новые.