В 2022 году «Ладожскую» закроют на капремонт

В 2022 году &#171;Ладожскую&#187; закроют на капремонт
В 2022 году "Ладожскую" закроют на капремонт. Фото: Baltphoto/Андрей

В следующем году в Северной столице станцию «Ладожская» закроют на капремонт.

Проект станции на данный момент проходит экспертизу. Ремонт необходим для того, чтобы устранить протечки в метро, сообщает глава комитета по транспорту Кирилл Поляков «Санкт-Петербургским ведомостям».

«Получим заключение и будем ставить станцию на ремонт. Выход из нее будет закрыт», — говорит руководитель.

Этот ремонты не учли в Кудрово. Напомним, что в Кудрово планируют метро в середине этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в метро Петербурга заменили старые светильники на новые.

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