Шел шестой день апреля: петербуржцы делятся фото последнего снега

Несмотря на прогнозы синоптиков, снег утром во вторник, 6 апреля, стал неожиданностью для многих петербуржцев. Горожане, прощаясь холодами, заполнили социальные сети снимками последнего снега и шутками о наступлении «феврапреля».

Не успели петербуржцы насладиться первыми весенними теплыми деньками, как утром 6 апреля дворы занесло снегом. Высота снежного покрова во вторник утром превысила 4 см.

Некоторых горожан такой сюрприз совершенно не порадовал. По их словам, они уже настроились встречать весну.

«В Петербурге — «дцатый» день феврапреля», — заметила одна из пользовательниц.

Другие отметили: изменчивость петербургской погоды мало может их удивить.

Кто-то признался, что наслаждается последним снегом.

Впрочем, как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, снег 6 апреля был не последним. Погоду в Северной столице теперь определяет тыловая, холодная часть циклона, центр которого смещается на север Скандинавии.

«Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, пройдёт мокрый снег с дождем, возможна снежная крупа», — рассказал 6 апреля синоптик на своей странице в Facebook.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», снег стоит ждать еще 7 и 8 апреля.