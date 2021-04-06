Шел шестой день апреля: петербуржцы делятся фото последнего снега

Шел шестой день апреля: петербуржцы делятся фото последнего снега
Снег 6 апреля в Петербурге. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Несмотря на прогнозы синоптиков, снег утром во вторник, 6 апреля, стал неожиданностью для многих петербуржцев. Горожане, прощаясь холодами, заполнили социальные сети снимками последнего снега и шутками о наступлении «феврапреля».

Не успели петербуржцы насладиться первыми весенними теплыми деньками, как утром 6 апреля дворы занесло снегом. Высота снежного покрова во вторник утром превысила 4 см.

Снег 6 апреля в Петербурге. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Некоторых горожан такой сюрприз совершенно не порадовал. По их словам, они уже настроились встречать весну.

Снег 6 апреля в Петербурге. Фото: скриншот «ВКонтакте»

«В Петербурге — «дцатый» день феврапреля», — заметила одна из пользовательниц.

Снег 6 апреля в Петербурге. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Другие отметили: изменчивость петербургской погоды мало может их удивить.

Снег 6 апреля в Петербурге. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Кто-то признался, что наслаждается последним снегом.

Снег 6 апреля в Петербурге. Фото: скриншот «ВКонтакте»
Снег 6 апреля в Петербурге. Фото: скриншот «ВКонтакте»

Впрочем, как отметил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, снег 6 апреля был не последним. Погоду в Северной столице теперь определяет тыловая, холодная часть циклона, центр которого смещается на север Скандинавии.

Снег 6 апреля в Петербурге. Фото: скриншот «ВКонтакте»

«Его стараниями ожидается преимущественно облачная погода, пройдёт мокрый снег с дождем, возможна снежная крупа», — рассказал 6 апреля синоптик на своей странице в Facebook.

По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», снег стоит ждать еще 7 и 8 апреля.

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