За сутки на дорогах Петербурга произошло более 300 аварий

За минувшие сутки в Петербурге и Ленобласти произошло 365 ДТП. В авариях не погиб ни один человек.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. На городских трассах начитали 311 дорожно-транспортных происшествий. В 11 из них пострадали люди. Обошлось без погибших, но всего было ранено 15 человек, из них двое — дети.

Как сообщила пресс-служба регионального ГИБДД, в 47-м регионе за эти же сутки произошло 54 ДТП. В дорожных происшествиях в этом регионе не было погибших и пострадавших.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о ДТП с ребенком на Бестужевской улице. Автоледи сбила во дворе восьмилетнюю девочку, ехавшую в попутном направлении на самокате.