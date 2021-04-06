Синтетический или натуральный латекс в матрасах от ОК Матрас

Латекс в матрасах — каковы его свойства? Что на самом деле означает 100% натуральный латекс и что лучше купить: модель из натурального или синтетического материала или, может быть, выбрать другое решение?

С этим вопросом сталкиваются многие покупатели, обратившиеся в интернет-магазин Ок Матрас. В нем представлен широкий ассортимент моделей данного типа, которые можно приобрести по выгодной цене с доставкой во все регионы страны.

100% натуральный латекс?

Для начала развенчаем несколько мифов. В продаже нет изделий натуральных на 100% . Почему? Поскольку данный материал да представляет собой жидкость, которая только после стабилизации его алкалоидами и загущения резинового молочка может принимать твердую форму, что используется в изделиях. Проще говоря, в латексе обязательно должны быть химические вещества — загустители и коагулянты.

Производители ссылаются на происхождение резинового молока, которое может быть результатом его получения из каучуковых растений, а также его можно производить полностью синтетическим путем. Латекс заливается в форму, и таким образом создаются зоны твердости.

Натуральный и синтетический: отличия

Основное отличие моделей с натуральным материалом от синтетического — это содержание молочного каучука. Если оно составляет не менее 30%, изделие считается натуральным. Если меньше — синтетика. Свойства таких матрасов неплохие, но, к сожалению, материал начинает крошиться под воздействием ультрафиолетовых лучей.

Латекс талалай

Талалай считается королем латексных моделей. Однако это не название как таковое, а технология производства, в результате чего получается изделие с лучшими свойствами. При производстве Talalay натуральный и синтетический типы смешиваются для получения однородной структуры. Затем полученный резальтат замерзает (сильно), в результате чего частицы слипаются в крошечные сферы, образуя между ними воздушные коридоры. Именно они делают Talalay воздушным. Затем материал замачивают в смеси CO2 и воздуха, вулканизируют, охлаждают и повторно вулканизируют.

Предложение Ок Матрас включает латексные матрасы, которые отличаются высокой прочностью, очень хорошей эластичностью и воздухопроницаемостью. Детали их заказа можно узнать по телефону: +7 800 200 04 14.

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