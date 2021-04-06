Эксперт рассказал, чего ожидает от выступления Путина перед Федеральным собранием

Он убежден, что в первую очередь будет затронута тема пандемии.

Ректор ЛГУ им. Пушкина Станислав Еремеев рассказал, чего ожидает от выступления президента России Владимира Путина перед Федеральным собранием. Об этом пишет Online47.

Он отметил, что главной темой, скорее всего, станет пандемия коронавируса – возможно, политик заявит о важности помощи всем соотечественникам, находящимся далеко за пределами страны. Еремеев добавил, что в 2021 году отмечается 60-летие первого полета человека в космос, так что эта тема тоже должна прозвучать. Путин, заявил ректор, непременно расскажет о мерах государственной помощи семье и детям и затронет другие важные вопросы.

Напоминаем, что Путин планирует выступить перед Федеральным собранием 21 апреля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Владимир Путин подписал закон, позволяющий ему переизбираться в президенты.