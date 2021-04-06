В Петербурге нефролог, обвиняемый в убийстве жены, уволился

В Петербурге нефролог, обвиняемый в убийстве жены, уволился
Александр Земченков останется под стражей до 27 апреля 2021 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Новый специалист на должность будет назначен в ближайшее время.

Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков уволился с должности главного внештатного специалиста городского комитета по здравоохранению. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что Земченкова уволили на основании личного заявления. Сейчас в комитете думают, что займет вакантное место – имя нового главного внештатного специалиста станет известно чуть позже.

Напоминаем, что нефролога подозревают в убийстве супруги, которое произошло в феврале 2010 года. Долгое время женщину считали без вести пропавшей, но сейчас выяснилось, что ее мог убить, расчленить и выбросить в мусорные контейнеры собственный супруг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный нефролог Петербурга Александр Земченков признался в убийстве жены по неосторожности.

комитет по здравоохранению нефролог увольнение уголовное дело


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ЕС заявили о наличии связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом
Снес «Golf», дорожные знаки и напугал всех вокруг: в Московском районе ...
В Ленобласти планируют привить от коронавируса почти 1 млн человек
В Ленобласти группу полицейских подозревают в получении взятки в размере 3 ...
Петербуржцев на 17% чаще стали госпитализировать в больницы с коронавирусом
В Петербурге нефролог, обвиняемый в убийстве жены, уволился
В Петербург привезут почти 14 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона»
Россиянка пожарила яичницу на Вечном огне