В Петербурге нефролог, обвиняемый в убийстве жены, уволился

Александр Земченков останется под стражей до 27 апреля 2021 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Александр Земченков останется под стражей до 27 апреля 2021 года. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Новый специалист на должность будет назначен в ближайшее время.

Главный нефролог Санкт-Петербурга Александр Земченков уволился с должности главного внештатного специалиста городского комитета по здравоохранению. Об этом пишет ТАСС.

В ведомстве отметили, что Земченкова уволили на основании личного заявления. Сейчас в комитете думают, что займет вакантное место – имя нового главного внештатного специалиста станет известно чуть позже.

Напоминаем, что нефролога подозревают в убийстве супруги, которое произошло в феврале 2010 года. Долгое время женщину считали без вести пропавшей, но сейчас выяснилось, что ее мог убить, расчленить и выбросить в мусорные контейнеры собственный супруг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что главный нефролог Петербурга Александр Земченков признался в убийстве жены по неосторожности.