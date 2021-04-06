Главный нефролог Петербурга Александр Земченков признался в убийстве жены по неосторожности

Главный нефролог Петербурга Александр Земченков, которого обвинили в убийстве собственной жены в 2010 году, дал чистосердечное признание в убийстве по неосторожности. Об этом сообщил адвокат арестованного Сейран Арутюнян.

Напомним, что 60-летний специалист по почкам Александр Земченков обвинялся в убийстве своей супруги, гинеколога Ирины Земченковой, которая 11 лет считалась пропавшей без вести.

Подруга и однокурсница гинеколога, Анна Бабинина, рассказала «Пятому каналу», что Ирина знала о двойной жизни мужа, и роман на стороне у нефролога начался задолго до убийства.

Земченкова не хотела делить его с любовницей и даже планировала развестись, но, по словам Анны, именно врач не хотел отпускать супругу — возможно, в какой-то момент это стало причиной острого конфликта и последующей трагической развязки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что известно о деле убийцы-нефролога Земченкова в Петербурге.