«Двойная жизнь», «замечательный врач», «гений и злодей»: что известно о деле убийцы-нефролога Земченкова в Петербурге

Самый известный в Петербурге нефролог (специалист по почкам), 60-летний Александр Земченков обвиняется в убийстве своей жены, гинеколога Ирины Земченковой, которая 11 лет считалась пропавшей без вести.

Супруг погибшей первым заявил об её исчезновении, активно участвовал в поисках Земченковой и даже приходил на программу «Жди меня». В деле, однако, не хватало многих ключевых моментов, чтобы распутать «клубок» событий. Вероятно, оно бы долгие годы пылилось на полке, если бы не отец гинеколога, пенсионер Геннадий Кононов. После его визита к Бастрыкину расследование получило новый виток и неожиданные выводы: в убийстве первой жены признался сам нефролог.

По словам медика, все произошло случайно, в пылу ссоры в их квартире на улице Чапыгина в Петроградском районе. Совершив убийство, нефролог постарался «замести следы», расчленив труп Земченковой и спрятав останки по мусорным бакам. Признание врача вызвало широкий общественный резонанс — мнения его коллег, знакомых и просто наблюдателей кардинально разделились.

Подруга и однокурсница гинеколога, Анна Бабинина, рассказала «Пятому каналу», что Ирина знала о двойной жизни мужа, и роман на стороне у нефролога начался задолго до убийства. Земченкова не хотела делить его с любовницей и даже планировала развестись, но, по словам Анны, именно врач не хотел отпускать супругу — возможно, в какой-то момент это стало причиной острого конфликта и последующей трагической развязки.

В свою очередь, коллеги по цеху высказываются о Земченкове осторожно. Например, в журнале «Нефрология и Диализ», где Александр бы членом редакционной коллегии, называют его «замечательным врачом», о котором нельзя сказать ничего плохого.

Врачи, решившие остаться анонимными, рассказали «Доктору Питеру», что могут поверить в злодеяния Земченкова, которые, однако, не преуменьшают его профессионализм. «Гений и злодейство вполне совместимы», — отмечают специалисты. Нефролога также называли противоречивым, — человеком, что называется, «себе на уме», и считали показательными его отказ проходить полиграфическую экспертизу и даже работать в красной зоне во время пандемии.

А вот заместитель председателя Российского диализного общества и заведующий отделением гемодиализа Городской больницы № 15 Константин Вишневский считает все обвинения «чудовищной ошибкой», не сопоставимой с личностью Земченкова.

Прокомментировал громкое дело и скандально известный адвокат доцента Олега Соколова Александр Почуев. Он подчеркнул, что члены семьи погибшей гинекологини сомневаются в причастности отца — ведь эту версию за десятилетие расследования неоднократно отрабатывали. Есть все основания полагать, добавляет правозащитник, что глава семьи специально оговорил себя. Вот только зачем ему это делать, остается непонятным.

Напомним, что сейчас Земченков решением суда заключен под стражу до 27 апреля. Расследование продолжается.