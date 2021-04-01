Продолжение петербургских традиций: нефролог Земченков признался в расчленении пропавшей 11 лет назад супруги

Известный врач-нефролог, заведующий отделением диализа Мариинской больницы Александр Земченков признался в убийстве и расчленении своей супруги, гинеколога Ирины Земченковой, которая якобы пропала без вести в 2010 году.

Медик рассказал, что после убийства жены он расчленил её останки и выбросил в мусорные контейнеры, а затем, чтобы отвести подозрения, сам заявил в полицию о пропаже. На преступление обвиняемый, по его словам, пошел из-за любовницы: сразу после «исчезновения» супруги он женился повторно на специалисте по диализу Анастасии Сабодаш. У пары есть двое детей.

Ирину разыскивали долгие годы, но безуспешно. Забыть об этом деле не давал отец врача, который год назад добился личного приема у главы СК Александра Бастрыкина. После разговора с ним, руководитель СКР поручил вновь расследовать таинственный инцидент. В среду, 31 марта, Александра Земченкова задержали как подозреваемого в совершении преступления, и уже сегодня, 1 апреля, он признался в содеянном. Расследование, между тем, продолжается. Меру пресечения задержанному должны избрать сегодня же.

Напомним, что тема расчленения трупов стала печально актуальной для Северной столицы и Ленобласти на протяжении последнего года. Начало череде громких убийств с расчленением положил инцидент с участием экс-преподавателя СПбГУ, историка Олег Соколов, произошедший в ноябре 2019 года. В ходе конфликта со своей возлюбленной, 24-летней аспиранткой университета Анастасией Ещенко, ученый застрелил её, а затем расчленил.

Соколова выловили в нетрезвом виде из реки Мойки, когда он пытался избавиться от останков своей жертвы. В его рюкзаке нашли отрубленные руки, а в квартире доцента во время обыска обнаружили обезглавленное тело, отрезанная голова и окровавленная пила. Историка приговорили к 12,5 годам лишения свободы за убийство и незаконное хранение оружия.

Не менее скандальный инцидент произошел в конце июля 2020 года. В квартире на Невском проспекте нашли расчлененное тело известного рэп-исполнителя Александра Юшко, выступавшего под псевдонимом Энди Картрайт. Его жена, Марина Кохал, заявила об исчезновении музыканта, затем настаивала на гибели рэпера от передозировки, но позже, когда были найдены его останки, стала обвиняемой в убийстве.

Женщина до сих пор отрицает причастность к совершению преступления. Судмедэксперты все еще пытаются установить причину смерти Картрайта, Gazeta.SPb подробно писала, что затрудняет работу специалистов.

Череда расчленений не обошла стороной и Леонбласть. Так, 10 февраля на трассе Матокса-Петербург нашли останки женщины, завернутые в пластиковые пакеты. По подозрению в совершении преступления задержали её 65-летнего знакомого, жителя одного из частных домов на шоссе в Лаврики в Мурино.

Злоумышленник сознался, что убил свою собутыльница из-за конфликта, вспыхнувшего на фоне совместного распития спиртного. Поняв, что наделал, он попытался скрыть следы убийства, для чего расчленил жертву, спрятал и вывез подальше от дома.

В сентябре 2020 года 41-летний житель Всеволожского района расчленил свою 65-летнюю мать ножовкой на три части и спрятал в лесополосе неподалеку от деревни Лупполово. Тревогу забила сестра погибшей, которая обратилась в полицию, заявив, что женщина долго не выходит на связь.

В результате задержали сына пенсионерки. По его словам, мать ушла в длительный запой и в какой-то момент мужчина обнаружил её труп в ванной. Он решил избавиться от тела, боясь обвинений в убийстве. Отметим, что приведенные здесь случаи — лишь немногие из произошедших на территории двух соседних регионов за последние полтора года.