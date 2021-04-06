Снес «Golf», дорожные знаки и напугал всех вокруг: в Московском районе грузовик не смог повернуть налево

Снес «Golf», дорожные знаки и напугал всех вокруг: в Московском районе грузовик не смог повернуть налево
Мужчину забрали в больницу с повреждениями. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Петербурге в Московском районе на Кузнецовской улице в поворот не вошел грузовик, «Golf» и светофор оказались под большегрузом. Об этом сообщается в социальной сети в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербург».

Авария с грузовиком и автомобилем попала на уличную камеру наблюдения в Московском районе Северной столицы. По словам очевидцев, есть пострадавший, которому понадобилась помощь медиков.

Как пишут вечером 6 апреля в группе «ВКонтакте», шаланда и «Golf» не смогли разъехаться на пересечении Кузнецовской улицы и проспекта Юрия Гагарина.

На видео зафиксировано, как при повороте налево в грузовик въехал «Golf», последний двигался на зеленый цвет светофора.

Грузовое транспортное средство ушло в полупетлю. Перед ним у пешеходного перехода резко затормозили машины.

Грузовик закончил свой маневр, когда в него врезался автомобиль, при этом он снес и светофор, и дорожный знак.

В комментариях в социальной сети рассказывают, что водителя «Golf» забрала скорая помощь. Однако он передвигался самостоятельно. Отмечается, что его левая рука была в лангете и перевязана, а голова забинтована.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Юнтловском проспекте случилась авария с участием пешехода, нарушающим правила дорожного движения.

авария дтп московский район новости СПб происшествие


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА проиграл ЦСКА со счетом 2:5
Фасад Гатчинского дворца приведут в порядок в 2022 году
В суде Борис Шпигель заявил, что будет сотрудничать со следствием, однако ...
В ЕС заявили о наличии связи между вакциной AstraZeneca и тромбозом
Снес «Golf», дорожные знаки и напугал всех вокруг: в Московском районе ...
В Ленобласти планируют привить от коронавируса почти 1 млн человек
В Ленобласти группу полицейских подозревают в получении взятки в размере 3 ...
Петербуржцев на 17% чаще стали госпитализировать в больницы с коронавирусом