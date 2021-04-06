Снес «Golf», дорожные знаки и напугал всех вокруг: в Московском районе грузовик не смог повернуть налево

В Петербурге в Московском районе на Кузнецовской улице в поворот не вошел грузовик, «Golf» и светофор оказались под большегрузом. Об этом сообщается в социальной сети в группе «ВКонтакте» «ДТП и ЧП Петербург».
Авария с грузовиком и автомобилем попала на уличную камеру наблюдения в Московском районе Северной столицы. По словам очевидцев, есть пострадавший, которому понадобилась помощь медиков.
Как пишут вечером 6 апреля в группе «ВКонтакте», шаланда и «Golf» не смогли разъехаться на пересечении Кузнецовской улицы и проспекта Юрия Гагарина.
На видео зафиксировано, как при повороте налево в грузовик въехал «Golf», последний двигался на зеленый цвет светофора.
Грузовое транспортное средство ушло в полупетлю. Перед ним у пешеходного перехода резко затормозили машины.
Грузовик закончил свой маневр, когда в него врезался автомобиль, при этом он снес и светофор, и дорожный знак.
В комментариях в социальной сети рассказывают, что водителя «Golf» забрала скорая помощь. Однако он передвигался самостоятельно. Отмечается, что его левая рука была в лангете и перевязана, а голова забинтована.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на Юнтловском проспекте случилась авария с участием пешехода, нарушающим правила дорожного движения.