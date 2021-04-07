На Турку 17 спасателей тушили балкон

На Турку 17 спасателей тушили балкон
Спасатели ликвидировали возгорание. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Огонь успел распространиться на двух квадратных метрах.

Во Фрунзенском районе вечером 6 апреля загорелся балкон однокомнатной квартиры. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на улице Турку в доме 11. Там вспыхнул балкон, после чего на место инцидента вызвали спасателей. В ликвидации возгорания приняли участие 17 спасателей и пять единиц техники. К половине первого ночи огонь был потушен. Непонятно, что стало причиной пожара и каковы его последствия.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Бухарестской столкнулись две легковушки: на место приезжала «скорая». Пока непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

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