На Бухарестской столкнулись две легковушки: на место приезжала «скорая»

На Бухарестской столкнулись две легковушки: на место приезжала «скорая»
На место аварии приезжала "скорая". Фото: Gazeta.SPb

Пока непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Во Фрунзенском районе сегодня вечером, 6 апреля, произошла жесткая авария. Корреспондент Gazeta.SPb рассказывает, что столкновение двух легковых автомобилей произошло на пересечении Бухарестской улицы и улицы Бела Куна. В результате машины получили серьезные повреждения, на место приезжали кареты скорой помощи. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

Известно также, что автомобили не мешают проезду других участников дорожного движения.

Обстоятельства аварии выясняют полицейские. Фото: Gazeta.SPb

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе произошло ДТП с участием сразу пяти машин. В комментария в группе соцсети посочувствовали водителям, которые еще не знают о случившемся. А также удивились, как возможно было одному автомобилю задеть сразу столько транспортных средств.

дтп новости СПб фрунзенский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Бухарестской столкнулись две легковушки: на место приезжала «скорая»
Бывшее здание ВТБ в Петербурге хотят продать за 252 млн рублей
Петербуржец сломал зуб, перекусывая покупным пирожком
Смольный объявил «Экспофорум» безопасной площадкой для ПМЭФ
В Петербурге планируют провести «Бессмертный полк», несмотря на пандемию
СКА проиграл ЦСКА со счетом 2:5
Фасад Гатчинского дворца приведут в порядок в 2022 году
В суде Борис Шпигель заявил, что будет сотрудничать со следствием, однако ...