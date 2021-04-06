На Бухарестской столкнулись две легковушки: на место приезжала «скорая»

Пока непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние.

Во Фрунзенском районе сегодня вечером, 6 апреля, произошла жесткая авария. Корреспондент Gazeta.SPb рассказывает, что столкновение двух легковых автомобилей произошло на пересечении Бухарестской улицы и улицы Бела Куна. В результате машины получили серьезные повреждения, на место приезжали кареты скорой помощи. Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

Известно также, что автомобили не мешают проезду других участников дорожного движения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Приморском районе произошло ДТП с участием сразу пяти машин. В комментария в группе соцсети посочувствовали водителям, которые еще не знают о случившемся. А также удивились, как возможно было одному автомобилю задеть сразу столько транспортных средств.