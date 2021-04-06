В Приморском районе произошло ДТП с участием сразу пяти машин

В Приморском районе произошло ДТП с участием сразу пяти машин
Массовая авария. Фото: "ВКонтакте" "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге вечером 6 апреля на Туристской улице напротив дома 31 произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти машин. Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Приморском районе Северной столицы столкнулись сразу пять автомобилей. Сообщили, что на Туристской кто-то собрал припаркованные машины.

В комментария в группе соцсети посочувствовали водителям, которые еще не знают о случившемся. А также удивились, как возможно было одному автомобилю задеть сразу столько транспортных средств.

О пострадавших в результате массового происшествия не сообщается.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вечером 6 апреля в Петербурге в Выборгском районе на улице Курчатова произошла авария, в результате которой помощь медиков понадобилась двум людям — матери и ребенку.

дтп новости СПб приморский район Туристская улица


 

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