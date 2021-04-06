В результате аварии в Петербурге на Курчатова госпитализировали мать и ребёнка

В результате аварии госпитализировали двух человек. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В результате аварии госпитализировали двух человек. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

Вечером 6 апреля в Петербурге в Выборгском районе на улице Курчатова произошла авария, в результате которой помощь медиков понадобилась матери и ребенку. Об этом сообщает «Фонтанка».

Авария с пострадавшими произошла в Выборгском районе Петербурга вечером 6 апреля. Фотографии с места ДТП выкладывают в соцсетях.

На место происшествия приехала машина скорой помощи. Медицинская помощь была необходима матери и ребёнку.

Они ехали в одном автомобиле. Их госпитализировали, сообщая, что на данном этапе их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Известно, что на улице Курчатова, 6 столкнулись два автомобиля. При этом в результате данной аварии одна из машин врезалась в третье авто.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге на КАД произошла массовая авария из-за открывшегося капота.