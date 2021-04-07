Ночью на Перевозной в производственном здании произошел пожар

Ночью на Перевозной в производственном здании произошел пожар
На место выехали спасатели. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В Адмиралтейском районе Петербурга в производственном здании произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 2:32. Загорелось производственное здание на Перевозной улице, дом №1, сообщили в ГУ МЧС по городу. Пожару был присвоен ранг №1-БИС.

В производственном здании размером 50х100 метров горят перекрытия на площади 10 квадратных метров.

В ликвидации пожара участвовали 44 сотрудника МЧС и 11 единиц спецтехники. Справиться с огнем удалось к 5:47. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Следственным отделом по городу Всеволожск проводится доследственная проверка по сообщению о пожаре в квартире в 12-этажном жилом доме по Столичной улице, в результате которого пострадали мужчина и женщина.

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