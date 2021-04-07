Спасатели тушили полыхающий балкон «однушки» на улице Турку

В оном из домов во Фрунзенском районе Петербурга загорелся балкон. С огнем боролись 17 спасателей.

Возгорание случилось во вторник, 6 апреля, в дома №1 на улице Турку. В 22:59 в дежурную часть обратились очевидцы, увидевшие дым, вырывающийся из балкона.

Как сообщает в Главном управлении МЧС РФ по городу, к месту ЧП оперативно прибыли 17 спасателей на пяти спецмашинах. Они установили, что в однокомнатной квартире площадью 25 квадратных метров на балконе площадью 3 квадратных метра происходило горение обстановки на площади 2 «квадратов».

Огонь успешно потушили. Сведения о пострадавших не поступали. Сейчас на месте пожара работают дознаватели.

Очевидцы также поделились фотографиями с места происшествия в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что к месту ЧП также приезжала машина скорой помощи.

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