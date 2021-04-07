Квартиру гендиректора ресторана в Выборгском районе обчистили на 5 млн рублей

В Петербурге сотрудники полиции ищут подозреваемых в ограблении квартиры на 5 млн рублей.

По предварительной информации, неизвестные, путем подбора ключей к входной двери проникли в квартиру одного из домов на Выборгском шоссе. Квартира находится на 20 этаже 25-ти этажного дома. Злоумышленники украли 5 млн рублей, принадлежащих мужчине 1977 года рождения, который является генеральным директор ресторана.

На место прибыли сотрудники полиции и изъяли следы пальцев рук, а также личинку замка.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в полицию обратился мужчина 1965 года рождения с заявлением, что 30 марта около 20:30 трое неизвестных в масках втолкнули входившего в свою квартиру на Ленинском проспекте заявителя.