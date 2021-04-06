Трое неизвестных ограбили квартиру на Ленинском проспекте

5 апреля в полицию обратился мужчина 1965 года рождения с заявлением, что 30 марта около 20:30 трое неизвестных в масках втолкнули входившего в свою квартиру на Ленинском проспекте заявителя.

Затем, применили физическую силу, надели на него наручники, после чего открыто похитили из квартиры 200 000 рублей, золотую цепочку, золотой браслет, золотой перстень с камнем белого цвета и с места происшествия скрылись.

Сумма ущерба составила 700 000 рублей. Примет преступников мужчина не запомнил. Ранее с заявлением не обращался. В парадной дома установлена камера ТСЖ, видеозапись просмотрена, будет изъята. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору).

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяные посиделки с приятелями закончились для петербуржца избиением и грабежом.