Петербуржцы теряют память после COVID-19, а в городе ждут партию вакцины: новое о коронавирусе в Северной столице

В Петербурге продолжает замедляться темп снижения заболеваемости коронавирусом. В городе вновь стали чаще госпитализировать больных с COVID-19. Между тем, кампания по вакцинации населения пока только набирает обороты – в ближайшие время запас вакцины пополнят дозами препарата «ЭпиВакКорона».

Как отметили в Смольном, вторая волна новой коронавирусной инфекции идет на убыль очень медленно и не так стабильно, как хотелось бы. На этом фоне выросла численность госпитализированных. Так, если сравнивать со вторником прошлой недели, то, по состоянию на 6 апреля, попавших в больницы горожан стало больше на 17%.

Отметим, что за неделю на 5,2% сократилось количество активно больных коронавирусом.

Тем временем, в Петербурге продолжается кампания по вакцинации населения. Городские власти в ближайшее время планируют пополнить запасы средств дозами препарата «ЭпиВакКорона». Ранее об этом сообщил межведомственный координационный совет. В прививочных пунктах ждут 13.770 тыс. доз. Пока темпы вакцинации в Северной столице значительно отличаются от московских.

Кроме того, стало известно о том, что переболевшие коронавирусом петербуржцы жалуются на ухудшение памяти. С такой проблемой сталкивается каждый пятый горожанин. Еще треть петербуржцев вынуждена обращаться за психологической помощью, поскольку у них появляются проблемы с ментальным здоровьем.

Пока специалисты не могут судить, насколько долгими могут быть подобные последствия. Закономерности, появляются ли такие проблемы у пациентов с легкой или тяжелой формой заболевания, пока не выявлено.