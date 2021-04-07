В Ленинградской области два сотрудника полиции получили взятку в три миллиона рублей

В Ленинградской области два бывших сотрудника полиции обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, начальник одного из отделов полиции УМВД России по Всеволожскому району и его заместитель в период с октября 2017 года по октябрь 2019 года получили взятку в общей сумме более 3 млн рублей, сообщили в Следственном комитете по региону. Взамен бывшие сотрудники пообещали не привлекать к ответственности предпринимателя за различные правонарушения, а также информировать его о жалобах и заявлениях, рассматриваемых в отношении него в отделе полиции.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в начале 2020 года мужчина передал главному таможенному инспектору Балтийской таможни взятку в размере 14 тысяч рублей. За деньги таможенник передал информацию из программного обеспечения КПС «Сбор ГДТ», в которой были сведения о декларировании товаров.