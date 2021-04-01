Передавший взятку инспектору Балтийской таможни мужчина признал свою вину

В Петербурге следователи завершили расследование дела в отношении мужчины, обвиняемого в даче взятки и посредничестве в разглашении тайных сведений.

Как сообщили в Северно-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, уголовное дело возбуждено в отношении 42-летнего мужчины. Ему вменяют статьи ч.2 ст. 35 ч. 3 ст. 183, п. «а» ч.4 ст. 291 УК РФ о посредничестве в незаконном получении и разглашение сведений, составляющих налоговую тайну, а также дачи взятки должностному лицу.

Следствие установило, что в начале 2020 года мужчина передал главному таможенному инспектору Балтийской таможни взятку в размере 14 тысяч рублей. За деньги таможенник передал информацию из программного обеспечения КПС «Сбор ГДТ», в которой были сведения о декларировании товаров.

Мужчина дал признательные показания и активно способствовал следствию. Дело направлено в Приморский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что замдиректора НИИ уха, горла, носа и речи отправили под домашний арест за крупную взятку.