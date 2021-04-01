Замдиректора НИИ уха, горла, носа и речи отправили под домашний арест за крупную взятку

В Петербурге суд отправил под домашний арест 66-летнего замдиректора НИИ уха, горла, носа и речи. Его обвиняют в получении особо крупной взятки.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 31 марта полиция изобличила замдиректора учреждения Олега Коноплева в получении взятки. По версии правоохранителей, он получил взятку в размере 3,6 млн рублей от сотрудников НИИ. За деньги он пообещал обеспечить общее покровительство по службе. Отмечается, что сумму он вымогал, чувствуя зависимость подчиненных.

Накануне против Коноплева было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить адвоката, обвиняемого в мошенничестве с квартирами пенсионерок. Правоохранители завершили расследование в отношении 59-летнего адвоката адвокатской палаты города и его 62-летнего сообщника.