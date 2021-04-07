Реанимация прибыла к месту ДТП с такси на Белградской

Реанимация прибыла к месту ДТП с такси на Белградской
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На пересечении улиц Белградской и Турку в Петербурге произошло ДТП с участием двух машин. К месту аварии прибыли машины скорой помощи и реанимации.

Дорожный инцидент случился сегодня, 7 апреля. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«ДТП с участием Яндекс такси», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что легковушки столкнулись в одном ряду. Автомобиль такси врезался в впереди идущую машину. Автомобилистам приходится объезжать участников столкновения.

Другие подробности неизвестны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что грузовик не справился с поворотом и завалился на бок на улице Типанова.

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