Уснувший таксист устроил массовое ДТП на КАД

На участке КАД в Петербурге произошло ДТП с участием трех транспортных средств. Спровоцировал столкновение, по мнению очевидцев, водитель такси.

Дорожный инцидент случился в понедельник, 5 апреля. Видеозапись с места происшествия автомобилисты опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

«Таксист уснул на КАД и забил Мазду в стекловоз», — написал автор записи.

На опубликованных кадрах видно, что стекловоз и идущая позади легковушка начинают плавно тормозить, но следовавший в той же полосе таксист скорость не снизил, в результате чего произошло столкновение. Больше всего пострадала зажатая с двух сторон легковушка.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что два человека пострадали в ДТП с KIA и троллейбусом на Невском проспекте.