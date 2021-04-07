Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в гибели петербургской школьницы в Хибинах

Мурманский городской суд выпустил из СИЗО руководителя детской тургруппы из Петербурга Сергея Смирнова, обвиняемого по делу о гибели ребенка во время лыжного похода в Хибинах.

Об этом стало известно в среду, 7 апреля. Педагогу клуба «Скиф» при Доме детского творчества Приморского района избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщила «Фонтанка», в частности, в течение 1 месяца и 15 суток запрещено общаться со свидетелями, а также покидать арендованное в Мурманске жилье без разрешения следователя.

Напомним, в Хибинах 22 марта произошел сход снега, в результате которого погибла 12-летняя девочка, приехавшая из Петербурга. 24 числа был задержан глава тургруппы школьников в Апатитах. Его подозревают в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По версии следствия, мужчина возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 14 лет в походе в горах.

Следователь заявил в суде, что Смирнов изменил маршрут и привел подростков на необорудованный слон горы Маннепахк, хотя у школьников не было средств противолавинной безопасности. Он оставил их на какое-то время одних без присмотра. Пока его не было, дети катались с гор, из-за чего произошел сход снежного козырька. Двух детей удалось спасти, одна девочка погибла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибшая в Хибинах девочка из Петербурга спровоцировала сход лавины. Такую версию озвучили следователи.