Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в гибели петербургской школьницы в Хибинах

Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в гибели петербургской школьницы в Хибинах
Суд в Мурманске ограничил перемещения Смирнова. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Мурманский городской суд выпустил из СИЗО руководителя детской тургруппы из Петербурга Сергея Смирнова, обвиняемого по делу о гибели ребенка во время лыжного похода в Хибинах.

Об этом стало известно в среду, 7 апреля. Педагогу клуба «Скиф» при Доме детского творчества Приморского района избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Как сообщила «Фонтанка», в частности, в течение 1 месяца и 15 суток запрещено общаться со свидетелями, а также покидать арендованное в Мурманске жилье без разрешения следователя.

Напомним, в Хибинах 22 марта произошел сход снега, в результате которого погибла 12-летняя девочка, приехавшая из Петербурга. 24 числа был задержан глава тургруппы школьников в Апатитах. Его подозревают в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По версии следствия, мужчина возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 14 лет в походе в горах.

Следователь заявил в суде, что Смирнов изменил маршрут и привел подростков на необорудованный слон горы Маннепахк, хотя у школьников не было средств противолавинной безопасности. Он оставил их на какое-то время одних без присмотра. Пока его не было, дети катались с гор, из-за чего произошел сход снежного козырька. Двух детей удалось спасти, одна девочка погибла.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что погибшая в Хибинах девочка из Петербурга спровоцировала сход лавины. Такую версию озвучили следователи.

освобождение из сизо суд хибины


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Абоненты Tele2 могут менять минуты на кино
ЗакС Петербурга утвердил льготы для жителей блокадного кольца в Ленобласти
На Заневском пожар в коммуналке унес жизнь человека: жертвы и пострадавшие ...
В Петербурге от клещевого энцефалита привились почти 4 тысячи человек
Какие мосты разведутся в ночь с 7 на 8 апреля
«Скопинский маньяк» получил штраф после интервью с Собчак
Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в гибели петербургской школьницы в Хибинах
В Петербурге во время квеста мальчик сломал позвоночник