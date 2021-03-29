СК: погибшая в Хибинах девочка из Петербурга спровоцировала сход лавины

СК: погибшая в Хибинах девочка из Петербурга спровоцировала сход лавины
Проверка продолжается. Фото: pixabay

В Мурманском области следователи продолжают вести проверку после трагичного схода лавины в Хибинах, в результате которого погибла 12-летняя школьница из Петербурга.

Озвучена возможная причина схода снега.

«Девочка, не осознавая опасности схода снежных масс и находясь без присмотра обвиняемого и других взрослых, не обеспеченная противолавинной экипировкой, начала катание по склону на лыжах. Это спровоцировало срыв участка снежного покрова, обрушение на нее снежного массива и последующую гибель», — рассказал руководитель особо важных дет Никита Киселёв. Его словам приводит «Интерфакс».

Напомним, в Хибинах 22 марта произошел сход снега, в результате которого погибла 12-летняя девочка, приехавшая из Петербурга. После возбудили еще одно уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в районе горы Айкуайвенчорр в Мурманской области сегодня, 27 марта, разыскивают потерявшегося лыжника. Он был участником лыжной группы, состоящей из трех человек.

гибель сход лавины хибины


 

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