В Хибинах еще одно ЧП: там потерялся лыжник

Мужчина пропал в районе горы Айкуайвенчорр. Остальные участники группы находятся в безопасности.

В районе горы Айкуайвенчорр в Мурманской области сегодня, 27 марта, разыскивают потерявшегося лыжника. Он был участником лыжной группы, состоящей из трех человек. Остальные спортсмены находятся в безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что группа следовала по определённому маршруту и в какой-то момент мужчина пропал. Он мог упасть со склона, считают спасатели. Сейчас сотрудники МЧС пытаются отыскать лыжника. Напоминаем, что в Хибинах 22 марта произошел сход снега, в результате которого погибла девочка 2008 года, приехавшая из Санкт-Петербурга. Инцидент стал причиной для возбуждения уголовного дела.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пострадавшие туристы в Хибинах вернутся в Петербурге на этих выходных.