Пострадавшие туристы в Хибинах вернутся в Петербурге на этих выходных

После гибели школьницы в Хибинах ведут расследование двух уголовных дел. Фото: murmansk.sledcom.ru

После гибели школьницы в Хибинах ведут расследование двух уголовных дел. Фото: murmansk.sledcom.ru

Некоторые вернулись 27 марта, другие приедут 28 числа.

Участники туристических групп из Санкт-Петербурга вернутся домой сегодня, 27 марта, и завтра – 28 числа. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

Политик отметил, что детей, попавших под сход снежных масс в Хибинах, временно разместили в санатории. Там им предоставили не только место для проживания, но и питание. Совсем скоро все вернутся в Петербург. Известно, что некоторых детей забрали родители.

Напоминаем, что инцидент в Хибинах произошел 22 марта. После схода снега скончалась девочка 2008 года рождения. В происшествии винят организатора похода, который стал фигурантом уголовного дела. Сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бастрыкин лично контролирует расследование гибели юной петербурженки в Хибинах.