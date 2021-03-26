Бастрыкин лично контролирует расследование гибели юной петербурженки в Хибинах

Бастрыкин лично контролирует расследование гибели юной петербурженки в Хибинах
Бастрыкин взял дело на личный контроль. Фото: Администрация Президента

Он требует, чтобы были установлены все обстоятельства инцидента.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет лично контролировать расследование гибели юной петербурженки в Хибинах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин устроил оперативное совещание в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург. Он потребовал установить все обстоятельства инцидента в Мурманской области.

Напоминаем, что все случилось 22 марта. Туристическая группа из Петербурга попала под лавину, в результате схода которой скончалась девочка 2008 года рождения. Было возбуждено уголовное дело об оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, а затем еще одно – о халатности. Обвиняемым является руководитель группы, его задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что известно о спасательной операции в Хибинах спустя три дня после гибели петербурженки.

Александр Бастрыкин новости СПб уголовное дело хибины


 

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