Бастрыкин лично контролирует расследование гибели юной петербурженки в Хибинах

Он требует, чтобы были установлены все обстоятельства инцидента.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин будет лично контролировать расследование гибели юной петербурженки в Хибинах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Бастрыкин устроил оперативное совещание в рамках рабочей поездки в Санкт-Петербург. Он потребовал установить все обстоятельства инцидента в Мурманской области.

Напоминаем, что все случилось 22 марта. Туристическая группа из Петербурга попала под лавину, в результате схода которой скончалась девочка 2008 года рождения. Было возбуждено уголовное дело об оказания услуг, не отвечающим требованиям безопасности, а затем еще одно – о халатности. Обвиняемым является руководитель группы, его задержали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что известно о спасательной операции в Хибинах спустя три дня после гибели петербурженки.