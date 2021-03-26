Засыпанных снегом детей откапывали туристы: что известно о спасательной операции в Хибинах спустя три дня после гибели петербурженки

После гибели школьницы в Хибинах ведут расследование двух уголовных дел. Фото: murmansk.sledcom.ru

После гибели школьницы в Хибинах ведут расследование двух уголовных дел. Фото: murmansk.sledcom.ru

Через несколько дней после трагедии в Хибинах, где погибла 12-летняя петербурженка, продолжают появляться подробности спасательной операции. Правоохранители ведут расследование по двум уголовным делам, источники рассказывают, что засыпанных снегом детей вынуждены были откапывать туристы, а детям из туристической группы не дают вернуться домой.

О трагедии в Мурманской области стало известно 22 марта. В этот день, по данным следствия, организация спортивного туризма «Скиф» сформировала группу из 16 человек, в состав которой вошли 13 детей. Группа участвовала во Всероссийской зимней «Туриаде 2021». Дети попали под снежную лавину, когда двигались на территории Хибинских тундр. В результате погибла петербурженка 2008-го года рождения. При этом о ее гибели родителям сообщали дважды — первый раз, когда ребенок еще был жив.

В сети продолжают появляться подробности о событиях того дня. Так, журнал «ЭКС», посвященный экстремальным путешествиям, опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» анонимный рассказ педагога турклуба «Скиф». По словам автора, группа завязла в глубоком снегу.

«На спуске с отрога в кулуаре на них сошла лавина. Засыпало нескольких детей. Руководители сразу вызвали МЧС и соседнюю группу, шедшую параллельно несколько другим маршрутом, а также группу поддержки СКИФа на снегоходах», — заметил педагог.

По его словам, детей откапывали туристы. Откопать удалось всех, кроме одной девочки.

«Все это время звонили спасателям, которые сначала ехали не оттуда, потом не туда. Спасатели из Куэльпорра приехали позже спасателей из Мончегорска», — уточнил преподаватель.

Он уточнил, что девочка, которую все же удалось найти, дышала, у нее был пульс. Руководители группы, по инструкции МЧС, делали искусственное дыхание.

Так или иначе, обстоятельства еще предстоит выяснить следователям. По факту трагедии возбудили два уголовных дела. Мурманское управление СК возбудили уголовное дело по статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу сообщило также о возбуждении уголовного дела о «Халатности».

В результате следователи задержали руководителя туристической группы Сергея Смирнова. Вскоре, по решению суда, он был отправлен по арест. В СИЗО он проведет 30 дней.

Отметим, что остальные дети, входившие в группу, здоровы. Их вместе с группой, пришедшей на помощь, отправили на медицинское обследование. Родители при этом утверждают, что ребят после обследования не отпустили домой, а отправили в санаторий. В разговоре с «Комсомольской правдой – Петербург» одна из матерей сообщила, что дети испуганы и хотят вернуться домой.