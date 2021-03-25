Суд отправил в СИЗО главу попавшей под лавину в Хибинах группы подростков из Петербурга

Суд арестовал задержанного руководителя туристической группы подростков, попавших под лавину в Хибинах. Сергей Смирнов будет находиться в СИЗО два месяца.

На более мягкой мере пресечения настаивали родители детей, которые занимались в туристском подростковом клубе «Скиф», где Смирнов работает инструктором, а также глава муниципального образования Петербурга, где проживает Смирнов. Все охарактеризовали его положительно.

Глава тургруппы школьников был задержан 24 марта в Апатитах. Его подозревают в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. По версии следствия, мужчина возглавлял группу детей в возрасте от 12 до 14 лет в походе в горах.

Следователь заявил в суде, что Смирнов изменил маршрут и привел подростков на необорудованный слон горы Маннепахк, хотя у школьников не было средств противолавинной безопасности. Он оставил их на какое-то время одних без присмотра. Пока его не было, дети катались с гор, из-за чего произошел сход снежного козырька. Двух детей удалось спасти, одна девочка погибла.

Было возбуждено два уголовных дела по статьям о халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Правоохранители проверят деятельность Дома детского творчества, организовавшего поход детей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что руководитель тургруппы из Петербурга мог не учесть рельеф Хибин.