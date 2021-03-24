Руководитель тургруппы из Петербурга мог не учесть рельеф Хибин

Руководитель тургруппы из Петербурга мог не учесть рельеф Хибин
Руководителя группы задержали. Фото: pixabay.com

Мужчину задержали, обстоятельства инцидента выясняются.

В Мурманской области сегодня, 24 марта, задержали руководителя туристической группы, который возглавлял поход на Хибины. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшем гибель ребенка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по региону.

Следствие полагает, что мужчина, будучи организатором похода, должен был учесть множество факторов, которые могли им помешать. Так, он не взял во внимание труднодоступность региона, сложный рельеф, состояние и объем снежной массы на возвышенности. Из-за его халатного отношения к обязательствам и могла погибнуть девочка 2008 года рождения.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что губернатор Мурманской области Чибис рассказал о действиях служб после трагедии в Хибинах.

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Руководитель тургруппы из Петербурга мог не учесть рельеф Хибин