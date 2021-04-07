Число жалоб бизнес-омбудсмену в Петербурге выросло более чем на треть

Бизнес-омбудсмен Санкт-Петербурга Александр Абросимов 7 апреля выступил с отчетом в городском Законодательном собрании.
Он рассказал про проведенный опрос. Оказалось, что во время пандемии пострадали 83% предпринимателей. Господдержкой воспользовались менее 30% бизнесменов.
Омбудсмен подчеркнул, что за 2020 год обращений от бизнесменов выросло на 36% по сравнению с 2019-м, конечно, это связано с коронавирусом.
Больше всего бизнесмены жаловались на трудности с получением поддержки от государства.
Абросимов предложил изменить городские нормативно-правовые акты, чтобы предусмотреть поддержку бизнеса в зависимости от фактической деятельности, а не кодов Общероссийского классификатора видов экономической деятельности.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бизнесмены Трабер и Дебердеев намерены покинуть петербургский «Аксель».