Стало известно, как мотивировать себя пойти в спортзал

Психолог уверена, если посещение фитнес-центра или пробежка приобретет эмоционально привлекательный окрас, то это в корне изменит дело. Фото: pixabay

Психолог уверена, если посещение фитнес-центра или пробежка приобретет эмоционально привлекательный окрас, то это в корне изменит дело. Фото: pixabay

Формулировка с акцентом на «заставить» себя пойти в спортзал воспринимается как насилие над собой, из-за чего людям не удается сформировать здоровую привычку. Об этом рассказала кандидат психологических наук Екатерина Огарева.

По ее словам, время, проведенное в спортзале, нужно воспринимать как умение позаботиться о себе. Также важно найти тот вид физической нагрузки, который придется по душе.

«Короткая прогулка в быстром темпе даст вам гораздо больше, чем сидение дома тет-а-тет со своим чувством вины», — заявила доцент кафедры оциальных технологий СЗИУ РАНХиГС.

Как сообщили в пресс-службе института, Огарева подчеркнула, что групповое занятие или поход в зал с другом помогут поддержать «боевой настрой». Однако если же вы намерены в короткие сроки добиться результата, лучше заниматься индивидуально.

Психолог подытожила, если физическая нагрузка вошла в привычку, то ее прекращение вызывает физический и эмоциональный дискомфорт, а значит «заставит» возвращаться к тренировкам или искать иные

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме окончательно утвердили налоговый вычет с расходов на занятия спортом и фитнесом.