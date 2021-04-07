Более 1300 зданий в Московском районе очистят от грязи до 30 апреля

Более 1300 зданий в Московском районе очистят от грязи до 30 апреля. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

Более 1300 зданий в Московском районе очистят от грязи до 30 апреля. Фото: Baltphoto/Виктория Ламзина

В Северной столице очищают улицы от зимней грязи. В Московском районе в рамках месячника по благоустройству вымоют более 1300 зданий, 1200 дворов и почти 80 улиц.

По словам главы администрации Московского района Владимира Ушакова, уборка проводится еще и в преддверии дня благоустройства. Он состоится 24 апреля. Ушаков поблагодарил всех добровольцев.

Он выразил свою благодарность профильному комитету по благоустройству. Также он отметил, что будет очень много работы: более 80 дорожных улиц, более 1300 зданий в Московском районе.

Известно, что за первую неделю убрали около пятой части дворов. Каждый день убираются более 300 дворников, используется более 30 уборочных машин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на улицах Петербурга началась утренняя уборка.