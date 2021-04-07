В Петербурге с 1 мая музей Эрмитаж введет льготные билеты

В Северной столице дети, студенты и пенсионеры смогут посетить Государственный Эрмитаж за 300 рублей. Об этом сообщается в социальной сети Telegram «78 канала».

Один из самых крупных художественных и культурно-исторических музеев не только в России, но и в мире Эрмитаж предоставит льготы детям, студентам и пенсионерам.

С 1 мая, с Праздника Весны и Труда посетить музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства льготные категории граждан смогут за 300 рублей.

Напомним, что с 15 июля 2020 Эрмитаж отменил льготы для пенсионеров и студентов. Федеральные льготы были сохранены только для героев Советского Союза и России, а также полным кавалерам ордена Славы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, Государственный Эрмитаж попал в тройку лидеров рейтинга российских музеев за первый месяц 2021 года.