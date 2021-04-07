Эксперт оценила, насколько улучшится жизнь инвалидов после внедрения новой транспортной модели Петербурга

Она отметила, что ситуация должна улучшится, а пока что маломобильным гражданам сложно пользоваться общественным транспортом.

Эксперт рассказала, как новая транспортная модель Санкт-Петербурга повлияет на жизни маломобильных граждан. Инициативу она прокомментировала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Загалова Мария, секретарь АНО «Дар в Будущее», отметила, что сейчас инвалидам очень сложно пользоваться общественным транспортом. Власти постепенно модернизируют его, благодаря чему перемещаться по городу становится проще всем. Эксперт выразила надежду, что тенденция сохраниться и Петербург будет доступнее для всех граждан.

Она также добавила, что маршруток должно быть как можно меньше, так как они не могут быть приспособлены для инвалидов. Напоминаем, что власти планируют избавляться от такого вида транспорта в пользу автобусов и троллейбусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что транспортная реформа оставит Петербург без маршруток.