Эксперт оценила, насколько улучшится жизнь инвалидов после внедрения новой транспортной модели Петербурга

Эксперт оценила, насколько улучшится жизнь инвалидов после внедрения новой транспортной модели Петербурга
Город станет доступнее для всех категорий граждан. Фото: Baltphoto

Она отметила, что ситуация должна улучшится, а пока что маломобильным гражданам сложно пользоваться общественным транспортом.

Эксперт рассказала, как новая транспортная модель Санкт-Петербурга повлияет на жизни маломобильных граждан. Инициативу она прокомментировала в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Загалова Мария, секретарь АНО «Дар в Будущее», отметила, что сейчас инвалидам очень сложно пользоваться общественным транспортом. Власти постепенно модернизируют его, благодаря чему перемещаться по городу становится проще всем. Эксперт выразила надежду, что тенденция сохраниться и Петербург будет доступнее для всех граждан.

Она также добавила, что маршруток должно быть как можно меньше, так как они не могут быть приспособлены для инвалидов. Напоминаем, что власти планируют избавляться от такого вида транспорта в пользу автобусов и троллейбусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что транспортная реформа оставит Петербург без маршруток.

инвалид новости СПб транспортная модель


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Образование тромбозов после вакцины AstraZeneca назвали редким побочным эффектом
Дольщиками долгостроев Ленобласти чаще всего являются иногородние
Волонтерам Ленобласти предложили активнее участвовать в политике
План «Перехват» сработал: в Петербурге задержали подозреваемого в ...
Стало известно, как петербуржцев будут мотивировать пользоваться ...
Ушел с пустыми руками: в Петербурге налётчику с пистолетом в отделении ...
В Невском районе автомобили через день тормозят проезд трамваев
Эксперт оценила, насколько улучшится жизнь инвалидов после внедрения новой ...